В Севастополе открывают детские сады и поликлиники

С 15 июня в обычный режим вернется работа детских садов, а с 22 июня начнут вести прием городские больницы и поликлиники.

В Севастополе детские сады будут работать в обычном режиме. Кроме этого возобновится плановый прием в поликлиниках и больницах.

Власти города ввели ряд послаблений в действующий режим. С 15 июня открывается купальный сезон. Кроме этого, в обсерваторы на карантин будут помещать только граждан, из контактного круга ранее заболевших коронавирусной инфекцией. Тех, кто находится сейчас под наблюдением в обсерваторах, отпустят на домашнюю самоизоляцию, а на 10 день у граждан возьмут анализ на коронавирус.

В Республике Крым с 15 июня полностью отменят самоизоляцию для всех категорий граждан.

Источник: Вести.Севастополь