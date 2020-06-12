В Севастополе отмечают День России

В этом году большая часть праздничных мероприятий ко Дню России проходит в онлайн-формате. Но завершится празднование самым настоящим фейерверком. Он начнётся в 22:00.

В Севастополе отмечают День России В этом году большая часть праздничных мероприятий ко Дню России проходит в онлайн-формате. Но завершится празднование самым настоящим фейерверком. Он …



Украина откроет границу с Крымом 15 июня Украина с 15 июня возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом. Правила въезда из Крыма изменены. Три контрольно-пропускных пункта …



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