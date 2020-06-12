В этом году большая часть праздничных мероприятий ко Дню России проходит в онлайн-формате. Но завершится празднование самым настоящим фейерверком. Он начнётся в 22:00.
Источник: Вести.Севастополь
В этом году большая часть праздничных мероприятий ко Дню России проходит в онлайн-формате. Но завершится празднование самым настоящим фейерверком. Он начнётся в 22:00.
Источник: Вести.Севастополь
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В Севастополе отмечают День России
В этом году большая часть праздничных мероприятий ко Дню России проходит в онлайн-формате. Но завершится празднование самым настоящим фейерверком. Он …
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