В Севастополе отменили дорожный налог для узников нацизма

Бывшим узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительно заключения, проживающим в Севастополе, больше не нужно платить транспортный налог.

Соответствующий закон депутаты Заксобрания единогласно приняли в двух чтениях. Льгота распространяется на одно транспортное средство мощностью до 100 лошадиных сил включительно. Такая же льгота есть и для ветеранов Великой Отечественной войны.

По данным департамента труда и социальной защиты населения, в городе около 200 граждан данной категории. В результате принятия закона, выпадающие доходы бюджета составят всего 100 тысяч рублей. Документ разработан после обращения одного из бывших узников, которому прошло уведомление о долге по дорожному налогу.

Источник: Вести.Севастополь