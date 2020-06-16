В Севастополе отменили дорожный налог для узников нацизма

16 июня 2020     4
В Севастополе отменили дорожный налог для узников нацизма

Бывшим узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительно заключения, проживающим в Севастополе, больше не нужно платить транспортный налог.

Соответствующий закон депутаты Заксобрания единогласно приняли в двух чтениях. Льгота распространяется на одно транспортное средство мощностью до 100 лошадиных сил включительно. Такая же льгота есть и для ветеранов Великой Отечественной войны.

По данным департамента труда и социальной защиты населения, в городе около 200 граждан данной категории. В результате принятия закона, выпадающие доходы бюджета составят всего 100 тысяч рублей. Документ разработан после обращения одного из бывших узников, которому прошло уведомление о долге по дорожному налогу.

Источник: Вести.Севастополь

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