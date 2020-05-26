В Севастополе отметили годовщину подвига брига «Меркурий»

Со дня сражения, которое вошло в историю Черноморского флота, прошел 191 год. Русский корабль-разведчик “Меркурий” тогда победил в бою два турецких линкора. Они имели девятикратное преимущество в вооружении, но умелыми действиями команды русского брига были выведены из строя. Память о моряках “Меркурия” и его командире – капитан-лейтенанте Александром Казарском – сегодня почтили молебном во Владимирском соборе – усыпальнице-адмиралов.

“По закону о военной науке, у них почти не было шансов выдержать бой, выйти победителями, поэтому они были готовы защитить честь Андреевского флага и в случае необходимости взорвать свой корабль. И конечно же, они молились перед боем”, рассказал Виктор Кот, почётный председатель Севастопольского морского собрания.

В молебне участвовали представители военно-исторического объединения “32-ой флотский экипаж”. Они реконструируют историю брига “Меркурий” и его команды в военной форме образца середины 19 века.

“Экипаж потерял всего 4 человека убитыми и 6 ранеными. Мастерство экипажа позволяло уворачиваться от основной массы ядер и картечи и своим точным огнём поразить огромные корабли противника”, – говорит Игорь Фролов, руководитель некоммерческой организации “32 флотский экипаж”.

Двухмачтовый бриг “Меркурий” был спущен на воду в Севастополе в 1820 году, несколько дней назад в городе отметили 200-летие этого события. Сейчас в России разрабатывают проект строительства копии корабля.

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Источник: Вести.Севастополь