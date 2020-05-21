В Севастополе отправили в обсерватор 11 пассажиров поезда из Санкт-Петербурга

Пассажиров поезда, прибывшего сегодня из Санкт-Петербурга, на вокзале Севастополя встречали сотрудники Департамента общественной безопасности, линейного отдела полиции и санитарные бригады.

«Сегодня на поезде «Санкт-Петербург – Севастополь» прибыло 89 человек, из них 11 направляются в обсерватор «Изумруд», 12 человек решили купить билеты в обратном направлении», – сообщил и. о. руководителя Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Он уточнил, что большинство пассажиров – севастопольцы, имеющие право на въезд в город. На всех выходах с территории вокзала Севастополя установлены посты, у приезжающих измеряют температуру и проверяют документы.

Источник: Вести.Севастополь