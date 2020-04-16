В Севастополе отправятся под суд двое мужчин, подозреваемые в сбыте «соли»

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей Балаклавы, подозреваемых в сбыте наркотических веществ.

По версии следствия молодые люди с августа 2018 года получали получали от неустановленного лица, зарегистрированного в сети «Telegram», оптовые партии наркотического средства «соль», сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Полученные наркотики обвиняемые расфасовывали в мелкие пакеты и размещали в тайниках на территории города Севастополя. После чего такие «закладки» они продавали с помощью сети Интернет. Злоумышленники сообщали точное местонахождение свертков желающим, а оплату получали путем электронных платежей. По такой схеме бизнес наркоторговцев работал целый год.

При задержании из тайников и автомобиля преступников правоохранители изъяли синтетическое наркотическое средство «соль» массой почти 49 грамм. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Балаклавский районный суд Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь