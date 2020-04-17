В Севастополе отремонтируют 50 км грунтовых дорог

В Севастополе на 2020 год запланирован ремонт более 50 километров грунтовых дорог.

В Севастополе «Автодор» продолжает восстановление дорог с грунтовым и переходным типом покрытия для обеспечения безопасности движения транспортных средств. План ремонтных работ составляется по обращениям граждан в адрес департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

На текущий год предприятие планирует увеличить объемы работ по дорогам с переходным типом покрытия до 55 километров. В 2020 году дорожники уже завершены работы на улицах Новая, Мира и в переулке Дружбы в селе Вишневом.

Помимо этого, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют автодорожные покрытия улиц Революции 1905 года, Маячная, Садовая в селе Вишневое. В селе Полюшко – улицы Речная, Зеленая, Бульварная и переулок Речной, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь