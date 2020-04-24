В Севастополе парикмахеры консультируют онлайн желающих сделать стрижку

23 апреля 2020     15
В Севастополе парикмахеры консультируют онлайн желающих сделать стрижку

В Республике Крым работа парикмахерских возобновится первого мая. В Севастополе этот вопрос сейчас обсуждают. Желающих обратиться в салоны красоты достаточно. Частота запроса “мастер на дому” в интернет-поисковиках уже выросла в два раза. И пока подпольные парикмахеры принимают клиентов, владельцы салонов и барбершопов терпят убытки. 

Предприниматель, он же волонтер. Владелец сети барбершопов Энвер Девлетов сейчас помогает тем, кто не может самостоятельно выйти из дома. А помещение, которое арендует, временно отдал под волонтерский штаб.

«У нас в день проходит сотня людей, очень много волонтеров и мы очень рады, что сейчас все активны подключились к этому вопросу», – рассказывает волонтер Юлия Магнусова.

Проблемы таких предпринимателей, как Энвер, только предстоит решить. Бьюти-индустрия одна из самых пострадавших сфер. Коммунальные услуги оплачивать нужно, за аренду платить тоже, а еще удержать клиентов, которых стричь из-за карантина нельзя.

«Я сам являюсь не только руководителем, а также и мастером, который живет этим и не знаю – спит и видит свою работу», – говорит владелец сети барбершопов Энвер Девлетов. – Некоторые звонят и спрашивают, подскажите, как себя подстричь. Я им рассказываю про машинки, какую лучше купить. Особенно часто звонят женщины с мужьями – «как мне подстричь мужа», мы начинаем онлайн-конференции, я им рассказываю».

Прошлым летом предприниматель совершил восхождение на Эльбрус. Сейчас готов биться за свой бизнес, была бы только поддержка. Надеется на неё и владелица салонов красоты – Анастасия Дягилева. Пока её клиенты буквально зарастают, мать троих детей обрастает – долгами. Закрытые двери салонов подтолкнули людей обращаться к подпольным парикмахерам. По данным интернет-поисковиков, частота запроса “мастер на дому” уже выросла в два раза. Но не факт, что после обслуживания на дому клиент не станет пациентом.

«Я думаю, что наши постоянные клиенты к нам вернутся потому что у нас высокий уровень обслуживания, у нас стерильный инструмент, у нас профессиональные мастера, которые даже находясь на карантине обучаются. Сейчас вот недавно девочки мастера маникюра проходили курсы по покрытию ногтей гель-лаком, по пилл-форм – курсы повышения квалификации», – сказала владелица салонов красоты Анастасия Дягилева.

Сейчас в салонах красоты формируют лист ожидания. Предприниматели надеются, что по примеру других регионов им позволят открыться раньше, чем закончится карантин. Все меры профилактики они готовы соблюдать.

Анастасия Репикова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь

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