В Севастополе перекроют движение из-за репетиции Парада Победы

16 июня в центре Севастополя ограничат движение транспорта из-за репетиции Парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ограничение не коснется общественного транспорта. Движение будет ограничено в день репетиции с 17:00 до 23:59 по улице Ленина от пересечения с улицей Василия Кучера до площади Нахимова и на проспекте Нахимова – площадь Лазарева – улица Маяковского. А также на участке улицы Генерала Петрова от площади Лазарева до пересечения с улицей Новороссийской, по улице Троллейбусный спуск и Портовой.

В это же время изменят направление одностороннего движения по улице Советская на участках от пересечения с улицей Воронина до Ленина. А также по улице Воронина от пересечения с улицей Советская до Спуска Шестакова.

Для всех видов транспорта, включая общественный, движение ограничат с 18:00 только по улице Ленина на участке от улицы Василия Кучера до площади Нахимова и на проспекте Нахимова до площади Лазарева.

С 20:00 15 июня до 23:59 16 июня в центре Севастополя будет запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств.

Источник: Вести.Севастополь