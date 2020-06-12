В Севастополе перекроют движение из-за репетиции Парада Победы

12 июня 2020     7
В Севастополе перекроют движение из-за репетиции Парада Победы

16 июня в центре Севастополя ограничат движение транспорта из-за репетиции Парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Ограничение не коснется общественного транспорта. Движение будет ограничено в день репетиции с 17:00 до 23:59 по улице Ленина от пересечения с улицей Василия Кучера до площади Нахимова и на проспекте Нахимова – площадь Лазарева – улица Маяковского. А также на участке улицы Генерала Петрова от площади Лазарева до пересечения с улицей Новороссийской, по улице Троллейбусный спуск и Портовой.

В это же время изменят направление одностороннего движения по улице Советская на участках от пересечения с улицей Воронина до Ленина. А также по улице Воронина от пересечения с улицей Советская до Спуска Шестакова.

Для всех видов транспорта, включая общественный, движение ограничат с 18:00 только по улице Ленина на участке от улицы Василия Кучера до площади Нахимова и на проспекте Нахимова до площади Лазарева. 

С 20:00 15 июня до 23:59 16 июня в центре Севастополя будет запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств.

Источник: Вести.Севастополь

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