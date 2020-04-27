В Севастополе первые семьи получили региональный маткапитал

27 апреля 2020     19
В Севастополе первые семьи получили региональный маткапитал

Первые 20 севастопольских семей получили региональный материнский капитал.

С начала марта органы соцзащиты Севастополя получили 55 заявлений о предоставлении выплаты при рождении второго ребёнка. Уже 20 семей получили по 100 тысяч рублей, рассказала замдиректора департамента труда и социальной защиты Алла Кордова.

«Выплата предоставляется на вторых детей, рождённых начиная с 1 января 2019 года. В режиме борьбы с пандемией подать документы можно дистанционно — по электронной почте районного управления», – пояснила она.

Получить региональный материнский капитал могут граждане РФ, проживающие в Севастополе не менее года, в случае, если среднедушевой доход семьи ниже 2,5 прожиточных минимумов.

Источник: Вести.Севастополь

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