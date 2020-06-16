В Севастополе пьяные хулиганы украли каяк, чтобы покататься

16 июня 2020     16
В Севастополе пьяные хулиганы украли каяк, чтобы покататься

Полицейские задержали подозреваемых в краже каяка в Балаклаве.

На станции проката каяков в Балаклаве злоумышленники украли лодку стоимостью 50 тысяч рублей. Полицейские установили личности преступников и задержали их, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. Как выяснилось, двум молодым людям, после распития спиртного, захотелось прокатиться по морю. Они пробрались на территорию станции и похитили плавсредство. Хулиганы катались на каяке несколько часов, а после бросили его и скрылись с места происшествия.

За кражу севастопольцам грозит срок до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело уже возбуждено.

Источник: Вести.Севастополь

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