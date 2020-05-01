В Севастополе пьяный мужчина ударил друга в спину ножом из-за денег

В приемное отделение городской больницы был доставлен 31-летний мужчина с ножевыми ранениями.
Как выяснилось, двое нетрезвых мужчин, повздорили из-за денег. В результате конфликта один из них нанес удары ножом в спину своего знакомого и затем скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело в отношении задержанного.
Источник: Вести.Севастополь