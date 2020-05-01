В Севастополе пьяный мужчина ударил друга в спину ножом из-за денег

1 мая 2020     1
В Севастополе пьяный мужчина ударил друга в спину ножом из-за денег

В приемное отделение городской больницы был доставлен 31-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Как выяснилось, двое нетрезвых мужчин, повздорили из-за денег. В результате конфликта один из них нанес удары ножом в спину своего знакомого и затем скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело в отношении задержанного.

Источник: Вести.Севастополь

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