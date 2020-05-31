В Севастополе планируют увековечить память погибших сотрудников МВД

К увековечиванию памяти сотрудников МВД, погибших при защите Севастополя, подключились: общественный совет, ветеранские организации, представители 35-й батареи и Сапун-горы.

«Сейчас планируется увековечивание не просто памяти начальника милиции, который погиб в 1942 году, а всех сотрудников. И партизанское движение. И которые погибли в 1944 году.<…> Сегодня мы нашли списки. Ведём активную работу: 197 сотрудников милиции, которые работали в Севастополе, которые были прикомандированы», – рассказал в интервью «Вести. Севастополь» руководитель Управления министерства внутренних дел по Севастополю Павел Гищенко.