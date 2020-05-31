В Севастополе планируют увековечить память погибших сотрудников МВД

31 мая 2020     14
В Севастополе планируют увековечить память погибших сотрудников МВД

К увековечиванию памяти сотрудников МВД, погибших при защите Севастополя, подключились: общественный совет, ветеранские организации, представители 35-й батареи и Сапун-горы.

«Сейчас планируется увековечивание не просто памяти начальника милиции, который погиб в 1942 году, а всех сотрудников. И партизанское движение. И которые погибли в 1944 году.<…> Сегодня мы нашли списки. Ведём активную работу: 197 сотрудников милиции, которые работали в Севастополе, которые были прикомандированы», – рассказал в интервью «Вести. Севастополь» руководитель Управления министерства внутренних дел по Севастополю Павел Гищенко.

Он уточнил, что к 8 мая 2021 года работы на 100% будут выполнены.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Посольство России выразило протест США из-за инцидента с российским журналистом
Посольство России выразило протест США из-за инцидента с российским журналистом

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с инцидентом с российским журналистом. Об этом говорится …


Для мусульман установили правила посещения мечетей
Для мусульман установили правила посещения мечетей

Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за …


Глава UFC ответил на выпады лучшего бойца организации
Глава UFC ответил на выпады лучшего бойца организации

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на выпады со стороны американца Джона Джонса, который критиковал руководство организации за …


Казахстанский боец Хамитов назвал ЛГБТ болезнью
Казахстанский боец Хамитов назвал ЛГБТ болезнью

22:41 Бывший претендент на титул чемпиона Fight Nights Global в лёгком весе казахстанский боец Куат Хамитов раскритиковал ЛГБТ-сообщество. © Instagram Считаю, …


СМИ: Президент «Ювентуса» предложил возобновить Серию А с болельщиками
СМИ: Президент «Ювентуса» предложил возобновить Серию А с болельщиками

22:57 Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли предложил возобновить сезон Серии А со зрителями на стадионах. Об этом сообщает Football Italia. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты