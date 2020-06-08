В Севастополе планируют возобновить подготовку парашютистов

8 июня 2020     20
В Севастополе планируют возобновить подготовку парашютистов

Сегодня в Севастополе проходит выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Его проводит генерал-полковник Виктор Бондарев, председатель Комитета, Герой России, летчик-снайпер, в прошлом главком военно-космических сил страны. Кроме военных, участвует и врио губернатора Михаил Развожаев.

На совещании шла речь о том, что в Севастополе нужно активнее развивать филиал ДОСААФ – Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. В Севастополе его возродили после воссоединения с Россией – в 2014 году. Подготовка военных водителей в городе уже ведётся. Сейчас планируют готовить парашютистов. Но для этого нужно оформить в федеральную собственность аэродром в Юхариной балке.

С командующим Черноморским флотом обсуждали, как восстановить морскую школу и готовить подростков для службы на флоте. По словам Михаила Развожаева, за 2-3 года в этой сфере можно добиться серьёзных успехов.

  

Источник: Вести.Севастополь

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