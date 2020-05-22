В Севастополе площадь 50-летия СССР благоустроят в следующем году

22 мая 2020     12
В Севастополе площадь 50-летия СССР благоустроят в следующем году

В сквере Севастопольских курсантов после реконструкции может появиться не один, а три теннисных корта, как было раньше. Спортсмены просят городские власти пересмотреть проект благоустройства, но окончательный вариант определит департамент городского хозяйства, после встречи с горожанами. Об этом стало известно в ходе личного приёма Владимира Немцева. 

Лариса Ткаченко звонит узнать, есть ли в планах городских властей реконструкция пешеходной зоны на площади 50-летия СССР. Владимир Немцев рассказывает: действительно, благоустройство территории запланировано на следующий год. Но сначала управление потребительского рынка должно решить проблему стихийной торговли в этом месте. Это тоже больная тема для местных жителей.

В этот раз большинство обращений поступило от горожан из так называемой группы риска по коронавирусу “65+”. Личный приём в телефонном формате не только безопаснее для них, но и быстрее – не нужно тратить время на дорогу и очередь. И как показывает практика, некоторые вопросы можно решить и вовсе не выходя из кабинета. Например, жалобу жильцов дома №6 по улице Ивана Голубца. Они считают, что управляющая компания отказалась от них.

Чтобы проверить эту информацию, председатель Законодательного собрания сразу же звонит начальнику управления ЖКХ. И сразу всё становится понятно: жители дома, оказывается, провели общее собрание и отказались от управляющей компании.

«То есть они сами управляют своим жилым фондом, домом, территорией. А с УК “Центр” они заключили договор на обслуживание, конкретно, на уборку территории», – говорит председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

По просьбе Владимира Немцева, руководство обслуживающей организации встретится с жителями ещё раз и объяснит, что значит “самостоятельная форма управления имуществом”. Если люди будут против, то “УК Центр” может принять их дом обратно на свой баланс. 

Связь с населением не утеряна. Для того, чтобы записаться на приём к городским депутатам достаточно позвонить по телефонам, которые указаны на сайте Законодательного собрания или же опустить обращение в почтовый ящик организации. Он находится на стене дома по адресу Большая Морская, 4. Письма принимают без конвертов и марок, нужно только указать свои контактные данные.

Ростислав Колмагоров Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе площадь 50-летия СССР благоустроят в следующем году
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В сквере Севастопольских курсантов после реконструкции может появиться не один, а три теннисных корта, как было раньше. Спортсмены просят городские …



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