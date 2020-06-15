В Севастополе по подозрению в сбыте «соли» задержан мужчина

Наркоторговец приобретал по интернету «соли» для последующей продажи. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок от четырех до восьми лет, сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.

Правоохранители установили, что злоумышленник продал малознакомому гражданину «соль». Покупатель наркотиков тоже был задержан полицейскими.

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