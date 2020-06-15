В Севастополе по подозрению в сбыте «соли» задержан мужчина

15 июня 2020     15
В Севастополе по подозрению в сбыте «соли» задержан мужчина

Ранее судимый местный житель задержан сотрудниками отдела наркоконтроля Ленинского района Севастополя за продажу наркотического средства. 

Правоохранители установили, что злоумышленник продал малознакомому гражданину «соль». Покупатель наркотиков тоже был задержан полицейскими.

Наркоторговец приобретал по интернету «соли» для последующей продажи. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок от четырех до восьми лет, сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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