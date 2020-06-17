В Севастополе почтили память командира брига «Меркурий»

Собравшиеся предложили сделать памятные мероприятия, посвящённые Александру Казарскому ежегодными, в том числе на Матросском бульваре.

«Весь мир был поражён подвигом маленького русского корабля, который вступил под командой Казарского в бой с двумя турецкими линейными кораблями и сумел одержать победу», – отметил директор ДОФ Владимир Пискайкин.

В день рождения Александра Казарского, 16 июня, представители Севастопольского морского собрания и военно-исторического объединения «32-й флотский экипаж» возложили цветы к бюсту командира брига, установленному в Доме офицеров Черноморского флота.

Беспилотное аэротакси разрабатывают севастопольские учёные Севастопольские учёные разрабатывают летающее такси. Через несколько лет в воздух должна подняться машина, способная перевозить людей и грузы без пилота. …



В Севастополе почтили память командира брига «Меркурий» В день рождения Александра Казарского, 16 июня, представители Севастопольского морского собрания и военно-исторического объединения «32-й флотский экипаж» возложили цветы к …



Следком проверит обстоятельства обрушения навеса на пляже в Севастополе Начата проверка по факту падения на людей навеса на пляже парка Победы. Следователи занялись выяснением обстоятельств падения навеса, при котором …



Севастопольская музыкальная школа №7 получила новые инструменты В севастопольской музыкальной школе №7 зазвучал новый рояль. Инструмент отечественного производства «Николай Рубинштейн» получили в рамках национального проекта «Культура». Сейчас …

