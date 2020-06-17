В Севастополе почтили память командира брига «Меркурий»

В день рождения Александра Казарского, 16 июня, представители Севастопольского морского собрания и военно-исторического объединения «32-й флотский экипаж» возложили цветы к бюсту командира брига, установленному в Доме офицеров Черноморского флота.
«Весь мир был поражён подвигом маленького русского корабля, который вступил под командой Казарского в бой с двумя турецкими линейными кораблями и сумел одержать победу», – отметил директор ДОФ Владимир Пискайкин.
Собравшиеся предложили сделать памятные мероприятия, посвящённые Александру Казарскому ежегодными, в том числе на Матросском бульваре.
Источник: Вести.Севастополь