В Севастополе почтили память погибших на санитарном судне «Грузия»

Мы рассказывали невероятную историю Галины Дьячиной, медсестры санитарного судна “Грузия”, которое фашисты безжалостно пустили на дно в Южной бухте. Ветеран Великой Отечественной живёт в Евпатории, где её навестил наш корреспондент. Накануне Галина Петровна сама приехала в Севастополь – почтить память погибших в катастрофе почти восьмидесятилетней давности.

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Участник обороны Севастополя, Галина Петровна Дьячина живёт в Евпатории. Несмотря на преклонный возраст каждый год 13 июня, в день гибели санитарного транспорта “Грузия”, она приезжает вспомнить погибших в Южной бухте Севастополя. Эта встреча не входит в рабочий график главы региона, но Михаил Развожаев одним из первых встречает ветерана.

В июне 1942 года санитарный транспорт “Грузия” вышел в свой последний рейс из Новороссийска в Севастополь. На борту было более 700 человек, Галина Петровна работала медсестрой на судне. На подходе к городу корабль атаковали немецкие самолёты. За считанные минуты “Грузия” пошла ко дну.

«Я вплавь добиралась к берегу, когда заходил самолёт. Я ныряла под погибших и ждала, пока он пролетит. Добравшись до берега, я забралась на него и начала звать подружек, которые погибли на корабле. Кричала, звала, но ничего. Меня забрали в Инкерман. Спаслось только 15 человек команды», – вспоминает участница обороны Севастополя Галина Дьячина.

День Победы в 1945 году Галина Петровна встречала в Пруссии, после войны вернулась в родную Евпаторию. Севастополь остался в её сердце навсегда.

«Первое крещение я приняла в Севастополе, призвали меня. Здесь я приняла первое крещение. Для меня он дорог, как родной. Потому что я здесь потеряла своих подружек, друзей. Я приезжаю помянуть их, потому что мы должны помнить об их гибели», – говорит участница обороны Севастополя Галина Дьячина.

Рядом с местом гибели санитарного транспорта “Грузия”, в Южной бухте, на территории отряда судов обеспечения Черноморского флота стоит памятник, посвящённый подвигу экипажей судов вспомогательного флота. Участницу обороны Севастополя встретили в торжественной обстановке и поздравили с юбилеем Великой победы. А Галина Петровна отдала дань памяти погибшим.

Дмитрий Туркин, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь