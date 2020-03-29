В Севастополе под наблюдением по коронавирусу находятся почти 800 человек

29 марта 2020     23
В Севастополе под наблюдением по коронавирусу находятся почти 800 человек

На утро 29 марта в Севастополе не зарегистрировано новых случаев инфекции. Пока диагноз “коронавирус” подтвердился лишь у пяти человек. 

В инфекционной больнице находятся 38 человек: кроме заболевших, это их близкие, у которых взяли первые анализы и ждут повторных.

В целом под наблюдением в городе 784 человека. Люди, у которых инкубационный период завершился без проявления симптомов новой инфекции, сняты с наблюдения, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Единая горячая линия для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта ленинский05.рф

Источник: Вести.Севастополь

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