В Севастополе подготовлено почти 500 коек для заболевших коронавирусом

28 апреля 2020     16
В Севастополе подготовлено почти 500 коек для заболевших коронавирусом

Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал о том, что в Севастополе мест для приема коронавирусных больных подготовлено в два раза больше чем необходимо.

Об этом врио губернатора Севастополя сообщил Владимиру Путину на видеоконференции с участием глав всех субъектов РФ. Глава города подчеркнул, что количество коек даже больше необходимого. Подготовлено почти 500 коек для приема заболевших, из них простых – 278, с кислородом – 138, реанимационных – 39.

При этом Михаил Развожаев отметил, что число аппаратов искусственной вентиляции легких увеличится в ближайшее время. В инфекционную больницу города ожидаются поставки дополнительных аппаратов ИВЛ. Сейчас нереанимационные места с аппаратами ИВЛ готовы только на 26%. 

Источник: Вести.Севастополь

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