В Севастополе подпорную стену в районе моста через суходол закончат к концу месяца

На участке улицы Шелкунова начали снимать дорожное полотно. Ремонт сейчас проходит и на соседних улицах. Кроме покрытия, обновляют люки, люки, бордюры, тротуары. К концу месяца работы здесь должны завершиться. Как обстоят дела с ремонтом моста через суходол?

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Многотонная машина едет до работы с сопровождением. Добравшись до места. начинает превращать асфальт практически в пыль. Это – один из основных этапов реконструкции дорог в районе проспекта Гагарина. Срезать и положить заново предстоит почти два километра покрытия. Несколько лет назад улицу уже ремонтировали. Но сейчас подход к обновлению более тщательный.

«Существующий канализационный люк находится ниже точки отметки будущего существующего покрытия. Для этого мы выполним замену люков на новые, плавающие сверху асфальтобетонного покрытия. На всём протяжении участка данные люки будут находиться на одном уровне с асфальтобетонным покрытием», – говорит директор ГБУ “Севастопольский автодор” Владимир Давыдченко.

Дорожников местные жители видят редко. Зато слышат часто – особенно ночами. Работать днём мешают электросети.

«Мы просим Севэлектротранс отключать троллеи. О чём просим прощения у жителей за доставленные неудобства. Мы планируем завершить работы до конца месяца. Поэтому осталось немного потерпеть», – сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика Сергей Фёдоров.

К этому моменту на улице Шелкунова восстановят бордюры и нанесут разметку. Примерно в это же время готовят к сдаче подпорную стену в районе моста через суходол. Она должна защитить от влаги и обвалов будущий тротуар.

Ширина подпорной стенки – полметра. Её кладут в несколько слоёв бутового камня. Его специально везут сюда из одного из крымских карьеров. Стенки на улице Суворова и на Красном спуске сделаны из того же материала. Нижний слой почти готов – скоро сооружение вырастет на несколько метров. После завершения ремонта моста, проспекта Гагарина и площади 50-летия СССР скорость движения машин на этих участках увеличится.

Евгения Квашнина, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь