В Севастополе подтверждён 8 случай коронавируса

Положительный анализ на коронавирусную инфекцию у пожилой жительницы Севастополя.

Предположительно, её заразил сын, вернувшийся из Москвы до введения карантина для въезжающих из других регионов.

Самого мужчину удалось найти только сотрудникам полиции. Он помещён в больницу, результат его анализов пока не готов. Но с большой долей вероятности он также будет положительным. Об этом журналистам рассказал сегодня врио губернатора Михаил Развожаев.

Всего на данный момент в Севастополе заболели восемь человек, выздоровели четыре, ещё четверо находятся в инфекционной больнице.

Источник: Вести.Севастополь