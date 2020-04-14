В Севастополе подтверждён 8 случай коронавируса

Положительный анализ на коронавирусную инфекцию у пожилой жительницы Севастополя.
Предположительно, её заразил сын, вернувшийся из Москвы до введения карантина для въезжающих из других регионов.
Самого мужчину удалось найти только сотрудникам полиции. Он помещён в больницу, результат его анализов пока не готов. Но с большой долей вероятности он также будет положительным. Об этом журналистам рассказал сегодня врио губернатора Михаил Развожаев.
Всего на данный момент в Севастополе заболели восемь человек, выздоровели четыре, ещё четверо находятся в инфекционной больнице.
Источник: Вести.Севастополь