В Севастополе подтверждён седьмой случай коронавируса

13 апреля 2020     7
В Севастополе подтверждён седьмой случай коронавируса

Новая коронавирусная инфекция подтверждена у женщины, которая была доставлена севастопольскую больницу №4.

На момент поступления у заболевшей были симптомы ОРВИ. Сейчас другие пациенты переведены в инфекционную больницу. 20 медиков, контактировавших с женщиной, будут находиться на карантине в обсерваторе «Солнышко» в Каче. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Севастополя 13 апреля.

В помещениях больницы проводится дезинфекция. Такие же работы проведут и в больнице имени Даши Севастопольской. Тех, кому требуется медицинская помощь, перевезут в больницу №9.

Врио губернатора Михаил Развожаев поручил провести служебное расследование и выяснить, как получилось, что пациентку привезли не в инфекционную больницу.

Источник: Вести.Севастополь

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