В Севастополе погиб водитель автомобиля Альфа Ромео, промчавшийся на красный свет

2 мая 2020     9
В Севастополе погиб водитель автомобиля Альфа Ромео, промчавшийся на красный свет

Сегодня в полдень в Севастополе в районе аэродрома Бельбек произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина 1979 года рождения. 

Мужчина, управлявший Альфа Ромео, двигался со стороны Любимовки в направлении Орловки. На повороте к аэропорту он проехал на красный свет на регулируемом перекрестке и врезался в автомобиль Мерседес Вито, который поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. 

Удар был такой силы, что водитель Альфа Ромео скончался на месте еще до приезда скорой. 

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю, в Мерседесе находились водитель 1967 года рождения и два пассажира 1985 и 2007 годов рождения. Они живы, но получили травмы, их всех доставили в больницу. 

Сейчас на месте ДТП сотрудники ГИБДД устанавливают дополнительные обстоятельства произошедшего.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе в ДТП погиб 48-летний мужчина
В Севастополе в ДТП погиб 48-летний мужчина

Вечером 1 мая в Севастополе в районе Юхариной балки автомобиль Лада врезался в дерево. В результате ДТП погиб мужчина, еще …


В Севастополе погиб водитель автомобиля Альфа Ромео, промчавшийся на красный свет
В Севастополе погиб водитель автомобиля Альфа Ромео, промчавшийся на красный свет

Сегодня в полдень в Севастополе в районе аэродрома Бельбек произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина 1979 года рождения.  Мужчина, …


#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага (седьмая серия)
#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага (седьмая серия)

В финальном эпизоде онлайн-сериала «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага» Леонид Игнатенко завершает своё путешествие по местам главных боёв Великой Отечественной …


В Минздраве рассказали о количестве мест для больных пневмонией
В Минздраве рассказали о количестве мест для больных пневмонией

16:11 В российских медучреждениях одновременно могут находиться до 40 тыс. пациентов с различными формами пневмонии, включая вызванную коронавирусной инфекцией COVID-19. …


Девушка-боец MMA помогла арестовать извращенца
Девушка-боец MMA помогла арестовать извращенца

Бразильская боец смешанного стиля (MMA) Мария Рибейро помогла задержать извращенца. Об этом сообщает MMA Fighting. Рибейро заметила подозрительного мужчину возле …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты