В Севастополе погиб водитель автомобиля Альфа Ромео, промчавшийся на красный свет

Сегодня в полдень в Севастополе в районе аэродрома Бельбек произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина 1979 года рождения.

Мужчина, управлявший Альфа Ромео, двигался со стороны Любимовки в направлении Орловки. На повороте к аэропорту он проехал на красный свет на регулируемом перекрестке и врезался в автомобиль Мерседес Вито, который поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.

Удар был такой силы, что водитель Альфа Ромео скончался на месте еще до приезда скорой.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю, в Мерседесе находились водитель 1967 года рождения и два пассажира 1985 и 2007 годов рождения. Они живы, но получили травмы, их всех доставили в больницу.

Сейчас на месте ДТП сотрудники ГИБДД устанавливают дополнительные обстоятельства произошедшего.

Источник: Вести.Севастополь