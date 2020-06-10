В Севастополе появились лифты с сигнализацией от вандалов

За год в севастопольских многоэтажках обновят почти 200 лифтов. Работы по установке подъёмников сейчас завершаются на улице Колобова. Современная электроника умеет сама посылать отчёт диспетчерам и даже указывать на вандализм. Почему акцент сделан на безопасность и какие ещё адреса в списке на обновление?

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Один из лифтов прослужил уже 36 лет, но это еще не самый “возрастной” в списке на замену. В этом году “на пенсию” отправятся почти 200 его “коллег”. В четверти подъездов уже работают новые механизмы.

«Современная кабина лифта оснащена жидкокристаллическими мониторами, которые показывают этажность, показывают, вверх или вниз идёт кабина, – рассказал представитель компании-подрядчика Константин Паскаль. – И самое такое важное – то фотоштора, которая не даёт дверям закрыться, если есть в дверях какая-то помеха».

Большинство новых лифтов установили в домах Гагаринского и Ленинского районов. Во многих подъездах ходить пешком людям приходилось уже много лет.

«Новенькая, красивенькая, коляска помещается, всё помещается, всё замечательно. Чисто, здорово!», – говорит Инна Безрукова.

В городе хорошо помнят, как в прошлом году в доме на улице Парковой упала кабина с тремя пассажирами. В октябре Ростехнадзор провёл в городе комплексную проверку лифтового хозяйства. Из тысячи семисот шахт первыми осмотрели те, срок службы которых превысил 25 лет.

«Организации должны обладать аварийно-диспетчерской службой, где все эти тревожные кнопки, которые в лифтовом оборудовании должны обязательно круглосуточно быть в контакте, потому что это всё-таки оборудование, всё-таки механизмы, которые могу выйти из строя», – пояснил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Обслуживать современные механизмы ещё предстоит научить специалистов. В машинном помещении интерьер теперь иной, а у каждой возможной проблемы есть своё обозначение. Механическое сердце лифта теперь почти бесшумное и экономит энергию. Но самое главное – теперь здесь появился электронный мозг, который контролирует абсолютно все процессы. Например, если кто-то попытается физически открыть дверь лифта, механик увидит это по коду ошибки.

В ближайшие месяцы лифты заменят в подъездах домов №15, 19 и 21 по улице Колобова. Оборудование туда уже доставили

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь