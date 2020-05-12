В Севастополе появится награда для медицинских сестер

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить награду имени Даши Севастопольской для медицинских сестер.

Врио губернатора Михаил Развожаев обратится в ближайшее время в Законодательное собрание города с инициативой об учреждении награды. Почётный знак будет вручаться медработникам за особые трудовые заслуги. Критерии и формат награды пока не определены, их установят в ходе обсуждения инициативы с депутатским составом. Награды планируется вручать ежегодно в рамках празднования Дня медицинского работника 21 июня.

«Это будет знак, медаль – надо определиться – имени Даши Севастопольской, которая будет вручаться медицинским сёстрам именно города Севастополя. Я хочу чтобы к Дню медицинского работника первые награды уже были вручены», – заявил глава города.

Источник: Вести.Севастополь