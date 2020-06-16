В Севастополе покажут, как в городе праздновали День Победы с 1945 года

Фотограф Музея Черноморского флота подготовил выставку ретроспективных снимков о праздновании Дня Победы в Севастополе с 1945 по 2020 годы.
В экспозиции, подготовленной в рамках празднования 75-летия Победы, будут представлены и сравнительные виды послевоенного и современного города. В выставке использованы фотографии династии севастопольских фотографов Ованеса и Сергея Петросянов. Презентация выставки пройдёт 24 июня в сквере Защитников Севастополя, после окончания парада, сообщает пресс-служба Черноморского флота. В открытии выставки примет участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.
Источник: Вести.Севастополь