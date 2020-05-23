В Севастополе полицейские раскрыли кражу с помощью соцсетей

Сотрудники полиции выявили сообщение о краже в социальной сети ВКонтакте и задержали злоумышленника.

В социальной сети «Вконтакте» 29-летняя жительница Севастополя разместила пост о похищении из принадлежащего ей скутера инструменты. Кроме этого, злоумышленники пытались угнать транспортное средство.

Сотрудники полиции выявив сообщение женщины, провели проверку. Правоохранители разыскали подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело. В краже подозревается 22-летний севастополец, ранее судимый за хищения, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь