В Севастополе полицейские вручили ветерану ВОВ её первый российский паспорт

Год назад 89-летняя жительница соседнего государства получила вид на жительство в России и обратилась за гражданством, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. Сотрудники УВМ оформили ветерану гражданство по упрощённой процедуре, но из-за режима самоизоляции женщина не могла забрать паспорт. Севастопольские полицейские привезли документ пенсионерке домой, а также поздравили её со знаменательным событием.

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