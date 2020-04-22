В Севастополе полицейские вручили ветерану ВОВ её первый российский паспорт

22 апреля 2020     21
В Севастополе полицейские вручили ветерану ВОВ её первый российский паспорт

Сотрудники помогли ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Тищенко получить гражданство Российской Федерации.

Год назад 89-летняя жительница соседнего государства получила вид на жительство в России и обратилась за гражданством, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. Сотрудники УВМ оформили ветерану гражданство по упрощённой процедуре, но из-за режима самоизоляции женщина не могла забрать паспорт. Севастопольские полицейские привезли документ пенсионерке домой, а также поздравили её со знаменательным событием.

Источник: Вести.Севастополь

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