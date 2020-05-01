В Севастополе пострадавшие от эпидемии предприниматели могут получить субсидию

1 мая 2020     1
В Севастополе пострадавшие от эпидемии предприниматели могут получить субсидию

С 1 мая налоговая служба начнет прием заявлений на предоставление субсидий для предпринимателей, пострадавших от эпидемии коронавируса.

Для получения субсидии за апрель необходимо подать заявления – с 1 мая до 1 июня, а для субсидии за май – с 1 июня до 1 июля. Заявления, отправленные раньше срока, будут отклонены, и документы нужно будет подавать повторно.

Заявление можно подать на сайте ФНС России http://nalog.ru/, либо через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя. Есть возможность отправить документ почтой или оставить в специальном боксе в отделениях налоговой инспекции города.

Размер субсидии рассчитывается в размере 1 МРОТ – 12 130 рублей на каждого сотрудника, а количество их – согласно предоставляемым ИП сведениям о застрахованных лицах в Пенсионный фонд России.

Более подробную информацию можно получить по номеру «горячей линии» Центра «Мой Бизнес» 8(8692)22-92-92 или ФНС 8(800)222-22-22 и на сайте ФНС Севастополя – https://www.nalog.ru/rn92/.

Источник: Вести.Севастополь

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