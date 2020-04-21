В Севастополе пожарные спасли из огня 11 человек

21 апреля 2020     22
В Севастополе пожарные спасли из огня 11 человек

При тушении пожара в многоквартирном жилом доме, было спасено 11 человек, в том числе двое детей.

В 23:09 20 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Колобова.

Прибывшие спасатели установили, что происходит факельное горение с балкона квартиры. В ходе ликвидации возгорания из подъезда было спасено 11 человек, в том числе двое детей. Эвакуировано 96 жильцов. Погибших, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано за 34 минуты, пожар полностью потушен к 00:21. На месте работала следственно-оперативная группа, в которую вошли специалисты ГУ МЧС по городу Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Суд отложил рассмотрение кассации на приговор Кокорину и Мамаеву
Суд отложил рассмотрение кассации на приговор Кокорину и Мамаеву

11:43 Второй кассационный суд перенёс назначенное на 20 апреля заседание по кассационным жалобам защиты на приговор футболистам Павлу Мамаеву и …


Гильермо дель Торо посоветовал фильмы и книги на время самоизоляции
Гильермо дель Торо посоветовал фильмы и книги на время самоизоляции

Мексиканский режиссёр, лауреат двух премий «Оскар» Гильермо дель Торо опубликовал на своей странице в Twitter список книг и фильмов, которые …


Публикации о протестах против самоизоляции в США начали удалять
Публикации о протестах против самоизоляции в США начали удалять

Facebook начал удалять некоторые публикации об акциях протеста против режима самоизоляции в США, потому что они нарушают введенные местными властями …


Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

Жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности. Об этом …


Октоберфест отменили из-за коронавируса
Октоберфест отменили из-за коронавируса

В Мюнхене отменили ежегодный фестиваль пива «Октоберфест» в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он был запланирован на вторую половину сентября …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты