В Севастополе пожарные спасли из огня 11 человек

При тушении пожара в многоквартирном жилом доме, было спасено 11 человек, в том числе двое детей.

В 23:09 20 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Колобова.

Прибывшие спасатели установили, что происходит факельное горение с балкона квартиры. В ходе ликвидации возгорания из подъезда было спасено 11 человек, в том числе двое детей. Эвакуировано 96 жильцов. Погибших, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано за 34 минуты, пожар полностью потушен к 00:21. На месте работала следственно-оперативная группа, в которую вошли специалисты ГУ МЧС по городу Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь