В Севастополе празднование Дня Победы завершилось артиллерийским салютом

Над акваторией Севастопольской бухты артиллеристы Черноморского флота произвели 30 залпов праздничного артиллерийского салюта из 122-мм гаубиц Д-30, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
Источник: Вести.Севастополь
Над акваторией Севастопольской бухты артиллеристы Черноморского флота произвели 30 залпов праздничного артиллерийского салюта из 122-мм гаубиц Д-30, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
Источник: Вести.Севастополь
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