В Севастополе предприниматели могут получить бесплатную правовую помощь

Севастопольским инвесторам и предпринимателям помогают в бесплатном юридическом бюро. Его создали на базе регионального отделения «Опора России». Теперь представители бизнеса могут обратиться туда за разрешением как частных, так и общих правовых проблем. Консультации проводят каждую среду по предварительной записи.

<!-- -->

Эта черноморская чартерная компания работает с 2015 года. Управлять яхтами здесь умеют, а с юридическими тонкостями знакомы плохо. Чтобы решить вопросы, касающиеся таможенного оформления и составления договоров, представители предприятия обратились в правовое бюро, созданное на базе регионального отделения «Опоры России».

«Мы прошли все этапы. Начиная от завоза яхт, получения льгот на них, прорабатывания вопроса, можно ли сдавать такие яхты людям без экипажа. У нас и договорная база под это всё была – договора с инвесторами, договора с оформлением судов этих в порту», – рассказал директор по развитию чартерной компании Вадим Денисов.

Обращался в бюро и Виктор Головенко. Предприниматель купил участок под автостоянку. При переоформлении документов от предыдущего собственника на него возникли трудности.

«Аренда на предыдущего собственника была оформлена еще при Украине в 2008 году. Сам собственник умер, жена его оформляла наследство. Наследство тоже было еще украинское при Украине. Все документы хранились у нотариуса, которые были в архиве», – говорит директор автомобильной стоянки Виктор Головенко.

Распутали этот юридический клубок специалисты правового бюро. Они подсказали, куда необходимо обратиться, помогли в составлении запросов и нашли архивные документы. Оказывают поддержку предпринимателям юристы бесплатно.

«Бюро разрешает, как частные, ситуационные проблемы субъектов, так и общие, пытается выявлять и разрешать системные проблемы правоприменения», – пояснил член правового бюро регионального отделения «Опора России» Андрей Реуцкий.

Особенно это актуально в условиях режима повышенной готовности. Из-за ограничительных мер больше всего пострадали предприниматели. Специалисты готовы рассказать, в каких случаях представители бизнеса могут получить отсрочки по проверкам и кредитам, а также, как взаимодействовать с контролирующими органами.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь