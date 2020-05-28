В Севастополе принят документ о едином подрядчике

Нормативный акт, регламентирующий механизм поиска единого подрядчика для Севастополя, принят на региональном уровне.

У правительства города появилась возможность выбирать единственного поставщика для объектов ФЦП без конкурсных процедур.

Как считают власти, определение единого подрядчика для Севастополя значительно ускорит реализацию и эффективность исполнения объектов, строящихся по федеральной целевой программе развития города. Ранее решение было принято только на федеральном уровне, сегодня утвержден нормативный акт в Севастополе.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что уже в июне определят подрядчиков для некоторых важных городских объектов.

Источник: Вести.Севастополь