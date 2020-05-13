В Севастополе приступили к благоустройству пляжей

Пляжи Севастополя превращаются в свалки. Зоны отдыха у берега – самые популярные места у нарушителей режима самоизоляции. Почему операторы пляжей не могут защитить побережье от вандалов. И как готовятся к новому сезону?

Предприниматель Людмила Борденюк подсчитывает убытки. Пляж “Альбатрос” в Любимовке навестили вандалы и грабители. Шезлонги и летние зонты украли. Сорвали искусственный газон, покрытием был застелен пол летнего кафе.

«Испортили дорогостоящие раздевалки новые, установленные, разрисовали граффити, – говорит глава компании-оператора пляжа “Альбатрос” Людмила Борденюк. – Много мусора, много бытового мусора, грязи, приходится приезжать, убирать, все-таки, если совсем ничего не делать, территория будет запущена».

За два года на благоустройство пляжа потратили более трёх миллионов рублей. Сейчас территория не охраняется. Все сотрудники соблюдают режим самоизоляции. Поэтому и незваных гостей, нарушителей карантина, с каждым днём все больше, говорит Людмила. Делом о краже теперь займётся полиция.

Несут потери и операторы пляжа “Васили” в Балаклаве. Территория утопает в мусоре, на скалах свежая краска. Скамейки и шезлонги сломаны. А те, что уцелели, нарушители режима самоизоляции растащили по всему берегу – оборудовали зоны для пикников с видом на море. Хозяева и сотрудники пляжа “Васили” тоже находятся дома. С ними общаемся по видеосвязи. Елена рассказывает, что территорию подрядчики убирали неделю назад. А мусора собрали не меньше, чем в пик туристического сезона. И если обычно отходы с пляжа вывозили по морю, то сейчас уже больше месяца рейд закрыт.

«Ребята, которых мы нанимаем, они, во-первых, вручную по ступенькам поднимают пакеты, во-вторых, ветра сильные в этом сезоне, с моря много мусора наносится, и вывозить в организованном порядке на яликах у нас не получается», – рассказывает соучредитель компании-оператора пляжа “Васили” Елена Горбачёва.

Вывезти смогли только опасные отходы, а остальной мусор хранят на складе. Сейчас арендаторы пляжа оформляют пропуска, чтобы начать подготовку к сезону. Планов много, но на уборку, установку навесов и бунгало, ремонт зонтов и скамеек осталось меньше месяца.

В Парке Победы новый оператор работы уже начал. Здесь выравнивают берег. А еще убирают водоросли, красят ограждение, заключают договоры на водоснабжение и водоотведение, готовятся проводить водолазное обследование дна. Разрешат ли принимать гостей, севастопольские операторы пока не знают. Но на то, что сезон состоится, все-таки рассчитывают. А все герои нашего сюжета обещают: 1 июня их пляжи будут готовы к открытию.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь