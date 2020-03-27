В Севастополе приступили к дезинфекции многоквартирных домов

«Горхоз» обязал все управляющие компании города проводить санитарную обработку общественных пространств до завершения карантина.

В связи с распространением коронавируса в многоквартирных домах управляющие компании Севастополя должны будут ежедневно дезинфицировать дверные и оконные ручки, подоконники, выключатели, поручни, перила и лифты. Кроме того, в выходные дни в парках и скверах города приступят к дезинфекции поручней и лавочек. Санобработка будет проводиться поздно ночью или рано утром.

Такое поручение управляющим компаниям дал врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Управляющие компании начали проводить санитарную очистку мест общего пользования специальными дезинфицирующими растворами. Речь идет о территориях, которые находятся в коммунальной или городской собственности», – рассказал исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь