В Севастополе продлен видеоконкурс о домашних тренировках на самоизоляции

Региональный конкурс видеороликов «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни» продляется до 12 мая.

В связи с увеличением срока действия режима самоизоляции, организаторы конкурса призывают севастопольцев снимать видео о домашних тренировках на карантине до 12:00 12 мая. Жители Севастополя уже опубликовали на своих страницах в социальных сетях более 500 видеороликов: около 350 — во Вконтакте, и около 150 — в Инстаграм, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Снимайте видео о том, как проходят ваши тренировки дома, выкладывайте их Вконтакте и в Инстаграм с хэштегами: #спортсевастополя, #тренируйсядома #спортнормажизни и получайте призы. Победитель конкурса получит велотренажёр, за второе место обещан многофункциональный тренажёр, а бронзовый призер станет счастливым обладателем спортивного комплекса «Шведская стенка».

Победителей определят по количеству «лайков» пользователями сети. Главное условие – хронометраж ролика должен быть не менее трех минут.

Источник: Вести.Севастополь