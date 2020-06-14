В Севастополе прогремел праздничный фейерверк в честь Дня города

В этом году из-за пандемии коронавируса в Севастополе массовые праздничные мероприятия были ограничены. На Графской пристани глава города поздравил жителей с 237-й годовщиной со Дня основания Севастополя, а после состоялась торжественная церемония награждения отличившихся граждан государственными наградами и открытие новой Почетной доски. Также в праздничную дату в парках и скверах города открыли 23 фонтана. Пиротехническое шоу севастопольцы смогли увидеть в 22:00.

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