В Севастополе прогремел праздничный фейерверк в честь Дня города

Празднование 237-й годовщины Севастополя закончилось фейерверком.
В этом году из-за пандемии коронавируса в Севастополе массовые праздничные мероприятия были ограничены. На Графской пристани глава города поздравил жителей с 237-й годовщиной со Дня основания Севастополя, а после состоялась торжественная церемония награждения отличившихся граждан государственными наградами и открытие новой Почетной доски. Также в праздничную дату в парках и скверах города открыли 23 фонтана. Пиротехническое шоу севастопольцы смогли увидеть в 22:00.
Источник: Вести.Севастополь