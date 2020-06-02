В Севастополе пройдет марафон «Пушкин говорит»

С 4 по 11 июня в соцсетях пройдет онлайн-марафон мобильного чтения «Пушкин говорит». Его придумали в Центральной городской библиотеке имени Толстого.

Чтобы стать участником марафона, нужно записать на видео в формате Full HD с горизонтальной ориентацией любое стихотворение Пушкина. Можно как наизусть, так и с листа.

Затем разместить видео на своей странице в социальных сетях с обязательными хэштегами: #СевастопольРИБС #ТолстовкаСевастополь #ОНИС #Библиотека #АЗЪБУКАРТ #Пушкин #Пушкинговорит #Цитата_марафон #стихи #лучшедома.

Онлайн-марафон мобильного чтения «Пушкин говорит» — это не конкурс. Однако, организаторы могут отметить самых ярких участников дипломами и разместить их материалы на своем сайте.

Марафон завершится в субботу, 6 июня, в день рождения Пушкина и международный День русского языка.

Библиотеки города пока работают в режиме онлайн. Об изменении формата работы городских библиотек станет известно после 15 июня. Однако несмотря на то, что библиотеки приостановили обслуживание читателей, в онлайн-режиме каждый день проходят различные викторины, конкурсы и акции.

Источник: Вести.Севастополь