В Севастополе прокуратура добилась погашения задолженности перед предпринимателем

По требованию прокуратуры погашена задолженность по госконтракту в размере 44,9 миллиона рублей.

Прокуратура Севастополя проверила исполнение законодательства о защите прав предпринимателей при оплате контрактов для государственных и муниципальных нужд. Установлено, что между управлением Государственной регистрации права и кадастра и ООО «Градиент» в 2017 году был заключён контракт о переносе сведений о ранее учтенных зданиях и сооружениях, расположенных на территории города в Единый государственный реестр недвижимости.

Работы подрядчиком были выполнены, а управлением не оплачены. В результате задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью составила 44,9 миллиона рублей.

Прокуратурой Севастополя внесено представление, после которого задолженность погашена, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.