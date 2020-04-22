В Севастополе прошли торжества в честь 150-летия Ленина

22 апреля 2020     20
В Севастополе прошли торжества в честь 150-летия Ленина

Сегодня коммунисты всего мира отмечают 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. В Севастополе к памятникам лидеру партии большевиков, основателю и первому главе правительства Советской России несут цветы.

Заранее привели в порядок памятники вождю революции – от статуй в полный рост до бюстов. В этом году праздник отмечают камерными встречами – городские мероприятия отменили. Но событие удалось сохранить массовым – впервые коммунисты Севастополя участвовали в онлайн-конференции на десять тысяч участников.

“Впервые прошло интернет-собрание! Все регионы России, многие страны, в том числе Китай, Куба, Украина, Белоруссия приняли участие в этом собрании, где мы видели друг друга, где мы общались друг с другом – вот это было массовое мероприятие!, – рассказал  Василий Пархоменко, глава Севастопольского горкома КПРФ. – А в городе мероприятия – с этим, я понимаю, сложность ситуации и, уважая те решения, которые принимает власть, мы всё-таки соблюдаем предписания и людей пожилого возраста не провоцируем”.

Источник: Вести.Севастополь

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