В Севастополе простились с контр-адмиралом Алексеем Суровым

Прощание прошло 11 июня в Усыпальнице адмиралов.

Днём ранее с контр-адмиралом простились в Санкт-Петербурге, где он с 2013 по 2018 год возглавлял Нахимовское военно-морское училище.

Сегодня Алексея Сурова похоронят в Севастополе.

Алексей Борисович в 1981 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова и был назначен помощником командира ракетного катера «Р-71» 295 дивизиона 41 бригады ракетных катеров. А в 2002 году стал командиром бригады. Во время службы он принимал участие в испытаниях ЗРК «Кортик» и руководил испытаниями комплекса «Уран».

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь