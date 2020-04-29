В Севастополе проведут вебинар для предпринимателей

29 апреля 2020     4
В Севастополе проведут вебинар для предпринимателей

Предпринимателям Севастополя расскажут о мерах государственной поддержки.  

На электронной площадке севастопольского центра «Мой Бизнес» 30 апреля Управление ФНС России по Севастополю проведет вебинар для предпринимательского сообщества города о субсидиях для оплаты труда сотрудников, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5ea94b662e15a523bbb3fb23/. Также трансляция будет доступна в соцсетях Вконтакте и Инстаграмм в сообществах «Центр Мой бизнес города Севастополя»: https://vk.com/moibiz92 и https://www.instagram.com/moi_biz92/.

О правилах и условиях предоставления субсидий расскажет начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Севастополю  Виктория Зорина.

Источник: Вести.Севастополь

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