В Севастополе провели дезинфекцию кораблей

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели в Севастополе дезинфекцию кораблей и причального фронта.

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В ходе мероприятий по дезинфекции были обработаны места стоянки кораблей, корпуса, внутренние помещения и отсеки. Всего обработано около 30 кораблей и судов обеспечения, в том числе причалы соединений надводных кораблей, кораблей охраны водного района, ракетных катеров и аварийно-спасательного отряда, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Ранее дезинфекция была проведена на предприятиях военно-промышленного комплекса, расположенных на территории Республики Крым и Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь