В Севастополе провели персональный парад для кавалера ордена Красной Звезды

Сегодня с наступающим Днём Победы военнослужащие Черноморского флота поздравили ветерана Виктора Коваленко.

Он участвовал в боях за освобождение Польши и был награждён орденом Красной Звезды. Первый День Победы встречал во Владивостоке. А сегодня мини-парад смотрел прямо у дома. Из-за пандемии таким необычным способом ветеранов будут поздравлять всю неделю. В честь каждого марш почётного караула и оркестра, а также выступление ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

«Я не знал о том, что награждён орденом за выполнение этой задачи, что освободил взводом эту деревню и оттуда прибыл во Владивосток. Это главная база Тихоокеанского флота и там я служил. Я рад, вы не представляете как, потому что я уже в строю давно не был», – делится впечатлениями ветеран Великой Отечественной войны Виктор Коваленко.

Источник: Вести.Севастополь