В Севастополе проверяют хостелы и гостиницы

Сотрудники Департамента общественной безопасности Севастополя и полиции проводят проверку хостелов и гостевых домов в центре города и в районе бухты Казачьей.

У постояльцев проверяют регистрацию и командировочные удостоверения, а у владельцев гостиниц – данные о заселении.

В ходе проверки нарушителей выявлено не было. Как сообщает пресс-служба правительства города, на всех проверенных объектах обнаружены только граждане, приехавшие в Севастополь до введения ограничений. Среди них – строители, которые работают на городских объектах.

«Тем не менее, сигналы о заселении новых постояльцев поступают. Мы их будем проверять», – заявил начальник отдела по обеспечению коллегиальных органов по вопросам безопасности Департамента общественной безопасности Алексей Дашкин.

В случае нарушения запрета на размещение граждан, действующих в Севастополе с 28 марта, владельцев гостиниц и хостелов ждут внушительные штрафы.

Источник: Вести.Севастополь