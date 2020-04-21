В Севастополе работодатель задолжал сотрудникам 9 млн рублей

Прокуратура добивается выплаты задолженности по зарплате в размере 9,1 миллиона рублей работникам «Рыбоконсервного комбината «Аквамарин».

Комбинат не выплатил зарплату за февраль – март текущего года 179 сотрудникам. В связи с этим прокурор Ленинского района направил в суд заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Кроме того, прокуратура возбудила административные дела о нарушении трудового законодательства и непредоставлении первичных статистических данных в установленном порядке. По материалам прокурорской проверки также было возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы свыше двух месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь