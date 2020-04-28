В Севастополе работу общественных наблюдателей обсудили онлайн

Представители общественной палаты города подпишут соглашение с некоммерческими организациями о наблюдении за ходом всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.

Встреча с руководителями НКО прошла в режиме онлайн. Обсудили, как может быть организована работа общественных наблюдателей.

«До дня голосования действия общественного наблюдателя состоят из 28 пунктов, соответственные критерии оценивания им работы – работы избирательной комиссии, действия избирательной комиссии, помещения, документы. Второй стандарт – 58 пунктов – это в день голосования. Там еще добавляется не только действия комиссии, работа в помещении, работа с документами, но еще обязательно участие в самом непосредственном подсчете голосов», – говорит член общественной палаты России Наталья Кирюхина.

На сегодняшний момент в стране заявки на участие в общественном наблюдении подали уже больше 40 тысяч кандидатов от общественных организаций и политических партий. 1,5 тысяч соглашений уже подписаны.

Источник: Вести.Севастополь