В Севастополе раскрыли кражу дамской сумки

В полицию обратилась 64-летняя жительница Севастополя с заявлением о похищении дамской сумки. В ней были деньги и мобильный телефон.

Женщина рассказала, что на несколько минут оставила свою сумку без присмотра в общественном месте, а когда вернулась, ее уже не оказалось. Как выяснили оперативники, сумку тайком похитила 45-летняя женщина. Деньги она успела потратить, а мобильный телефон был изъят сотрудниками полиции.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, на подозреваемую возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь