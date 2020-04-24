В Севастополе расширят список предприятий, которые смогут возобновить работу

Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в прямом эфире севастопольского телеканала. Он подчеркнул, что к нарушителям инструкций будут применены административные санкции. Врио губернатора Севастополя не исключает возможность открытия на следующей неделе парикмахерских и салонов красоты.

Севастопольским предпринимателям разрешат работу, при условии соблюдения санитарных инструкций и эпидемиологических норм, разработанных Роспотребнадзором для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Перечень предприятий, которым будет разрешено работать во время пандемии будет опубликован 27 апреля.

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